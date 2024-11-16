Названа предварительная причина смерти Светличной
Предварительная причина смерти Светличной — сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания, пишет Телеграм – канал Мash.
Как стало известно, Светлана Светличная ушла из жизни на 85-м году жизни.
У первой красавицы СССР были диагностированы рак носоглотки, а также новообразование в лобной доли мозга. Звезда страдала болезнью Альцгеймера.
Роковая блондинка: какой была Светлана Светличная
В последние месяцы Светличная была лежачей больной, страдала от болей. Врачи присвоили ей паллиативный статус.
Ранее сообщалось, что 84-летняя звезда фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» Светлана Светличная лечилась в психиатрической больнице из-за опухоли в головном мозге.