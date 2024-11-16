Умерла Светлана Светличная

Легендарная актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — врачи диагностировали болезни почек и лёгких, ей проводилась интенсивная терапия.

«Светланы Светличной не стало. Первая красавица СССР. Фраза «Не виноватая я! Он сам пришел» преследовала ее по жизни», — рассказала в соцсетях кинокритик Сусанна Альперина.

Супруга сына актрисы отметила, что Светличная умерла в хосписе после тяжелой продолжительной болезни.

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В фильмографии Светличной — несколько десятков фильмов, самые известные «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: Как я полюбила».