Апина призналась, что развод вернул ей веру в себя

Алена Апина переживает второй всплеск популярности. После выхода в свет сериала «Комбинация» певица вновь на гребне волны, ее приглашают на интервью и на сцену. Недавно 60-летняя Алена Апина была гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

В частности, она рассказала о разводе с отцом своей единственной дочери. Жить вместе по инерции или из страха перед одиночеством, по мнению артистки, это ошибка из разряда непростительных. Расставшись с Александром Иратовым, Алена записала альбом «Давай Так». Об этом информирует Экспресс газета.

«Не знаю, после развода что-то мне шарахнуло по голове. Видимо, свобода. И вот она как-то вылилась в такие мелодии, рифмы, тексты… Жизнь, по моему убеждению, одна, и она прекрасна. И никто кроме вас не сможет сделать ее достойной и привлекательной — только вы сами», - отметила исполнительница.

Апина призналась, что, когда ей поступило предложение о участии в сериале «Комбинация», то она на пару со своей подругой и коллегой Татьяной Ивановой сначала не соглашались

«Казалось, что как-то рановато: мы еще действующие артисты, еще на плаву. Вот лет через 20, когда будем на пенсии, и нам будет нечем заняться — тогда можно подумать о сериале, окунуться в воспоминания… Но меня переубедили, и сейчас я об этом не жалею», - сообщила она.

Алена Апина была замужем дважды. Первым супругом артистки стал художник-график Валерий Апин, с которым певица развелась через полгода. В 1991 году Апина познакомилась с Александром Иратовым, а в 2001-м у пары родилась дочь Ксения с помощью суррогатной матери. В 2016 году супруги развелись.