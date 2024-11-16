Слава рассказала о вспышке в глазах во время концерта

Анастасия Сланевская рассказала, что во время гастролей на концерте в одном из российских городов чудом не упала в обморок. Она почувствовала шум в ушах перед глазами замелькали какие-то вспышки, пишет 5 Канал.

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«Как будто у меня микроинсульт случился. Сильный звук, какие-то вспышки в глазах. Я не понимаю, где я, что мне петь. Я растерялась. Не понимаю, где я нахожусь, но понимаю, что на меня все так уже смотрят странно», — рассказала певица в микроблоге.

После концерта звезда проанализировала случившееся и решила, что таким образом ее организм дал сигнал о переутомлении. Но корректировать рабочий график Сланевская не стала. У нее запланированы выступления в Саратове, Тамбове, Мурманске, Санкт-Петербурге и других городах.

Сейчас певица говорит, что на данный момент все ее свободное от концертов внимание сконцентрировано на семье. Стоит отметить, что недавно она вновь сошлась со своим гражданским супругом Анатолием Данилицким.