Обнародован гонорар Якубовича за новогодний корпоратив

Леонид Якубович готов работать на новогодних корпоративах. Но при соблюдении определенных условий.

Так, шоумен запрашивает за полтора часа 2, 2 миллиона рублей гонорара. При этом действо не должно отклоняться от заранее подготовленного и согласованного с директором артиста сценария. Леонид Аркадьевич готов предоставить сценариста - но при увеличении гонорара.

Акцент сделан на том, что в сценарий не будет включен ни один элемент игры «Поле чудес». Так что никакого веселья с вращением барабана не будет, пишет Телеграм-канал SHOT.

В остальных пунктах райдера нет ничего особенного. Гримерка должна быть просторной, с хорошим освещением и зеркалом и располагаться недалеко от сцены. Два вида горячего, пара салатов, бутерброды, нарезка, фрукты, кофе, минеральная вода. Дорогой только алкоголь - шампанское Ruinart Blanc de Blanc и 12-летний виски Macallan.

Ранее бессменный ведущий телепередачи «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, как пошел на хитрость, чтобы получить трехкомнатную квартиру в советские времена. Он открыто признался в этом в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека».