Выйдет байопик о R&B-группе Boyz II Men

Компании Compelling Pictures и Primary Wave разрабатывают байопик о влиятельном R&B-коллективе Boyz II Men совместно с его участниками. Также готовится многосерийная документальная картина о группе.

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Продюсерами ленты выступят Денис О’Салливан («Богемская рапсодия» (2018)) и Джефф Каллигери («Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной» (2022)), сообщает Variety. Музыканты из Boyz II Men Натан Моррис, Шон Стокман и Ванья Моррис станут исполнительными продюсерами. В данный момент ведутся переговоры со сценаристами и режиссерами.

«Мы думаем, мировая аудитория захочет подпевать эпатажному, смешному, устремленному, поднимающему настроение празднику дружбы и творческого партнерства, которые выдержали испытание временем», — прокомментировали новость О’Салливан и Каллигери.

Boyz II Men дебютировали в 1991 году с полноформатником Cooleyhighharmony и вскоре стали самой продаваемой R&B-командой всех времен с более чем 60 миллионами проданных альбомов по всему миру.

Ранее стало известно, что выход байопика о Майкле Джексоне отложен на конец 2025-го.