Жена Александра Цекало о пластике ушей: «Закончились теории»

Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин высказалась о слухах о пластике ушей. Об этом она написала в Instagram.

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В соцсетях начали обсуждать возможную пластику ушей Дарины Эрвин из-за их изменившейся формы. Однако модель поспешила опровергнуть информацию.

"Так вы из тех, кто считал, что я делала пластические операции на груди и ягодицах? Что же теперь? У вас закончились теории? Теперь это уши, хм", — написала Эрвин.

В конце июля Дарина Эрвин показала фигуру в прозрачном облегающем топе без нижнего белья и коротких шортах. Подписчики сравнили наряд девушки с образом жены Канье Уэста Бьянки Цензори. По мнению интернет-пользователей, художница начала копировать скандальную модель.

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они поженились. Сейчас супруги вместе живут в Лос-Анджелесе и не любят публичности. В апреле 2023 года СМИ сообщили, что Цекало негативно отреагировал на просьбу поклонницы в магазине сделать совместное фото.