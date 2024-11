Джин из BTS представил дебютный сольный мини-альбом Happy

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Джин выпустил свой первый EP под названием Happy. Артист стал последним среди коллег по группе, кто дебютировал сольно.

В релиз вошло шесть композиций, в том числе дуэты с Венди из женского K-pop-коллектива Red Velvet (Heart on the Window) и участниками японской альтернативной рок-команды One Ok Rock Такой и Тору (Falling). Сопродюсером заглавного трека Running Wild выступил Гэри Барлоу из британской поп-рок-группы Take That.

Ранее Джин представил полную версию сингла Super Tuna и клип на него. Первый отрывок песни увидел свет еще в 2021-м.