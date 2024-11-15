На рэпера Канье Уэста подали в суд за секс на рабочей встрече

Бывший сотрудник рэпера Канье Уэста Мерфи Афисионадо подал на музыканта в суд за секс на рабочей встрече. Об этом сообщает TMZ.

© Газета.Ru

По словам Афисионадо, Уэст в ноябре 2022 года вызвал его на деловую встречу в свой номер в отеле, но встретил без рубашки и с расстегнутыми штанами. Рядом находилась супруга рэпера Бьянка Цензори, раздетая по пояс. После Канье прервал разговор и удалился в комнату к Цензори, откуда, по словам истца, начали раздаваться характерные для секса стоны и шлепанье.

Затем Уэст якобы вышел из комнаты в футболке с нацистской символикой, спросил, нравится ли Афисионадо его выбор одежды, и показал обнаженные фото своей бывшей жены — звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

На следующей встрече Уэст якобы занимался сексом в соседней комнате с массажисткой.

В иске Афисионадо требует возмещения ущерба за дискриминацию, создание нездоровой рабочей атмосферы, нарушение трудового законодательства, невыплату заработной платы.

Накануне жену Канье Уэста похвалили за «слишком закрытый» наряд в Диснейленде.