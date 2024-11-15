Телеведущая Малышева получила еще один судебный иск

Телеведущая и врач Елена Малышева получила еще один иск на 70 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Летом компания Малышевой «Здоровье Инфо» получила иск от фирмы «Ю1» из-за нарушения авторских прав. Причиной стало размещение на сайте организации Малышевой фотографии, которая принадлежала другому автору. Изначально сумма иска составляла 60 тысяч рублей, но суд удовлетворил требования лишь частично. Заявитель не согласился и подал апелляцию.

Накануне на Малышеву поступил новый иск от «Ю1» о нарушении авторских прав. С чем именно он связан — не уточняется. Сейчас заявление находится на стадии рассмотрения.

Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на картотеку суда, причиной прошлых разбирательств стала фотография «Стопы ног». Фотографом является Константин Лабунский, который проходил в деле как третье лицо.