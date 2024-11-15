Lil Nas X представил сингл «Light Again!»

Рэпер Lil Nas X выпустил трек «Light Again!». В работе над композицией поучаствовал Том Бангальтер из культового электронного дуэта Daft Punk.

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Пока Lil Nas X не анонсировал новый альбом, но всячески намекает на новый релиз с названием Dreamboy, сообщает Pitchfork. Предыдущий альбом артиста MONTERO вышел в 2021 году.

Напомним, что группа Daft Punk распалась в 2021-м. Сейчас Том Бангальтер занимается сольными проектами. В частности, он написал музыку к балету Mythologies (2022) и короткометражному фильму An Urban Allegory (2024).