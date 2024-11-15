Адвокат раскрыл детали суда Алсу с бывшим мужем
В Москве состоялось заседание суда по разделу имущества певицы Алсу и ее экс-супруга, бизнесмена Яна Абрамова. Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ход процесса в интервью Telegram-каналу Super.ru.
Адвокат Абрамова Александр Добровинский признался, что скорее всего разбирательства с певицей займут много времени, так что итогов в ближайшее время ждать не стоит.
«Я думаю, это растянется годика на четыре. Так что встретимся с вами здесь в 2028 году, я вам все расскажу», — заявил юрист.
Известно, что следующее заседание суда состоится в январе.
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