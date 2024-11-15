Андрей Макаревич ответил, скучает ли по России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) признался, что скучает по природе России, на одном из своих концертов. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Вы знаете, я скучаю, если по каким-то кускам природы — по какому-то грибному лесу, рыбалке, большой-большой реке, как Днепр или Волга. В Израиле природа чудесная, но совершенно другая», — заявил музыкант.

Макаревич отметил, что не скучает по Москве. По его словам, в столице не осталось ничего из того, что он так любил.

«А приехать, увидеть это своими глазами мне не хочется», — подытожил артист.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Он прокомментировал это фразой: «ну наконец-то».

Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

В начале октября стало известно, что Макаревич выступает на частных мероприятиях за €100 тысяч (более 10,5 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). В райдере прописано, что корпоратив не должен проходить в России.