«Мальчик может быть свободен»: Бьянка разозлилась и послала рэпера Natan

Певица Бьянка отшила рэпера Natan из-за его метаний между девушками в шоу «Звезды в джунглях». Несмотря на то, что после проекта артистка хотела сохранить дружбу с ним, по всей видимости, просмотр серий заставил ее передумать.

Исполнительница хита «Наступит ночь» вышла на связь в личном блоге и прокомментировала поведение Natan. То, что она наблюдает сейчас, злит певицу, поэтому она решила больше не иметь ничего общего с рэпером.

«Привет, ребята. О, я вижу Натан пытается спасти свое разбитое сердце. Мальчик отработал свою функцию и может быть свободен. Отпускаю», - заявила Бьянка.

К слову, еще совсем недавно артистка делилась, что хорошо относится к рэперу, и даже готовила с ним совместный трек. Выйдет он в итоге или нет — пока неизвестно.

Напомним, что Natan попал в скандал из-за своих интрижек в проекте телеканала ТНТ. Женатый артист сначала целовался с блогершей Лерчек, а затем изменил ей с Бьянкой. После уединения с певицей рэпер осознал ошибку и оправдался перед Чекалиной.

Ранее Natan объяснил, затем целовался с участницами проекта «Звезды в джунглях».