Арбенина анонсировала трибьют «Ночным снайперам»

Рок-певица Диана Арбенина объявила о выпуске альбома «Трибьют Арбенина», в котором разные музыканты исполняют песни ее коллектива «Ночные снайперы».

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Релиз лонгплея ожидается 29 ноября.

«‎Все происходит именно тогда, когда мы к этому готовы», — заметила в своем видеообращении Диана.

В студийник войдут композиции в исполнении NЮ, Мари Краймбрери, TRITIA, Тоси Чайкиной, NEMIGA, Akmal’, Onative и других артистов. По словам Арбениной, во всех них она «влюблена».

Ранее стало известно, что «Ночных снайперов» покинул гитарист Денис Жданов, игравший в составе группы с 2014 года.