Федеральная налоговая служба (ФНС) якобы заблокировала счета компаний-продакшенов певца Филиппа Киркорова. По неподтвержденной информации, через них музыкант принимал заказы на концерты. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Речь идет об ООО «Филипп Киркоров Корпорейшен» и ООО «Филл фо ю». Причина: в составе учредителей компаний числится Геннадий Рыбак — бывший концертный директор Киркорова, который скончался в прошлом году, — пишет Telegram-канал Mash.

По неподтвержденным данным, налоговики потребовали актуализировать информацию по компаниям Киркорова. Новогодний корпоратив артиста якобы стоит 15 миллионов рублей.

Адвокат прокомментировал новости об объявлении в розыск Киркорова

Ранее, 15 ноября, судебные приставы якобы объявили Киркорова в розыск из-за неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на его Rolls-Royce. Общая сумма долга составила 24 тысячи рублей. В тот же день музыкант оплатил 31 штраф за нарушение ПДД, которые были неоплаченными с декабря 2023 года.