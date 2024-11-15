Цукерберг и T-Pain выпустили акустический кавер на трек Get Low от Lil Jon

Медиамагнат Марк Цукерберг и рэпер T-Pain представили акустическую версию композиции Get Low (2002) хип-хоп-артиста Lil Jon и его группы The East Side Boyz. Вместе они объединились в дуэт Z-Pain.

Кавер Марка и T-Pain записан в лирическом кантри-стиле, которым последний занимается уже некоторое время.

Релиз песни посвящен годовщине отношений Цукерберга и его жены Присциллы. В своих соцсетях предприниматель объяснил, что Get Low играла, когда он впервые встретил возлюбленную на студенческой вечеринке. С тех пор пара каждый год слушает хит в этот день.

Ранее T-Pain заявил о своем намерении открыть музыкальную школу.