Филипп Киркоров не был объявлен в розыск за неоплаченные штрафы, заявил его адвокат Александр Добровинский, отметив, что штрафы оплачивают водители певца.

Филипп Киркоров не объявлялся в розыск судебными приставами из-за долгов по автоштрафам, сообщил его адвокат Александр Добровинский. Он подчеркнул, что Киркоров лично за рулем не ездит, а штрафы обычно оплачивают водители, добавив: «В розыск никого пристав не объявлял, такого не бывает, тем более, что штрафы уже оплачены», передает ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что Киркоров якобы был объявлен в розыск за неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Также сообщалось о запрете на регистрационные действия с его автомобилем. Однако, по словам адвоката, эта информация не соответствует действительности.

В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на Киркорове числится только один штраф, выписанный Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) на сумму 3 тыс. рублей.

Ранее с отца исполнителя Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова взыскали недоимку по налогам по решению мирового судьи сообщили в пресс-службе инстанции.

СМИ: Киркорова объявили в розыск

Певца Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату другого административного штрафа, такое решение принял мировой судья Таганского района Москвы.

До этого сообщалось, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета творческого центра народного артиста России Филиппа Киркорова и принадлежащего ему магазина одежды.