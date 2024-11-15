Алсу рассказала, как отпраздновала развод с Абрамовым

Певица Алсу рассказала, как отпраздновала развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее цитирует издание Super.

Желания сделать каре, как у некоторых других женщин, у нее не было. Развод Алсу отметила в караоке.

"Пела песню Любочки Успенской "К единственному нежному". Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок", - поделилась она.

После певица отправилась путешествовать, однако без шопинга - по словам Алсу, покупки уже не радуют. Также артистка отправилась на бьюти-процедуры, сеансы массажа.

Раскрыты детали суда Алсу с бывшим мужем

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Абрамова. 22 сентября Алсу заявила, что адвокат Александр Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.