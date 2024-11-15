СМИ: Киркорова объявили в розыск

Российского певца Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы. По информации Telegram-канала Shot, на его автомобиле с декабря 2023 года нарушили правила дорожного движения уже 31 раз.

В списке нарушений есть превышение скорости, игнорирование требований разметки и стоянка в неположенном месте. В общей сложности Киркоров должен оплатить штрафы на 24 тысячи рублей. Как отмечает канал, сам поп-король предпочитает ездить на заднем сиденье авто, отправляя за руль водителя или охранника.

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Приставы завели исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем Киркорова. Вероятно, это побудит его оплатить долг.

Напомним, что весной ФНС заблокировала счета магазина одежды и творческого центра Киркорова. У первой организации образовалась задолженность в размере 4,2 тысяч рублей по налогам, а по второй музыкант не сдавал декларации с 2022 года.