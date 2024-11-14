Ивлеева отреагировала на призыв Киркорова извиниться за «голую вечеринку»

Анастасия Ивлеева отреагировала на призыв Филиппа Киркорова извиниться перед ним за «голую вечеринку». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее Киркоров поучаствовал в подкасте блогера Олега Майами, во время которого зашла речь о «голой вечеринке» Ивлеевой, участником которой был и певец. Во время разговора последний заявил, что Ивлеева «могла бы перед ним извиниться», поскольку он всего лишь «проходил мимо и даже внутри не был». При этом Киркоров уверен, что последующий скандал сильнее всего отразился именно на нем.

В ответ на это Ивлеева опубликовала в своих социальных сетях фото серег в форме крыс. Под фото она оставила вопрос о том, проколоты ли уши у Киркорова.

«А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?», — написала Ивлеева.

Напомним, что в декабре прошлого года Ивлеева попала в скандал из-за организации «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор».