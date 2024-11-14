Марат Башаров опроверг побег дочери из дома из-за его пьянства

Актер Марат Башаров опроверг информацию о том, что его 20-летняя дочь Амели сбежала из дома из-за его пьянства. Его слова приводит Super.

Башаров назвал эти сообщения «ложью», отметив, что дочь находится дома.

«Это все фейк и желтуха! Моя дочь со мной и никуда не бежала! Сейчас мы вернулись с ней с гастролей с новым спектаклем», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дочери Башарова пришлось сбежать из дома из-за пьянства отца. Отмечалось, что об этом она лично сообщила у себя в социальных сетях.