Лолита перепела Пугачеву на юбилее Крутого

Певица Лолита Милявская исполнила композицию «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой на юбилейном концерте Игоря Крутого. Видео с мероприятия публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В комментариях некоторые интернет-пользователи осудили артистку, назвав ее «затаившейся Пугачевой». Милявской в очередной раз напомнили о ее участии в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. При этом ряду пользователей понравилось исполнение артисткой композиции.

«Конечно, Пугачева сглупила, очень не права. Но ее никто не перепоет. Жаль»; «Нормально [Лолита] спела, че вы так»; «Не вытягивает она эту песню», — написали под публикацией.

Песня «Любовь, похожая на сон» вошла в альбом «Не делайте мне больно, господа» Пугачевой 1995 года. Музыку к композиции написал композитор Игорь Крутой, а слова — поэтесса Валерия Горбачева, которой на тот момент было всего 17 лет.

Недавно Лолита Милявская признавалась, что ее концерт в Ярославле был под угрозой срыва из-за активистов из «Русской общины». Напротив концертной площадки Милявскую встречали «50 лбов». Певица возмущалась тем, что несколько десятков рослых мужчин пытались предпринять какие-то действия против нее, «девочки».