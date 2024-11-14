Телеведущий Николаев рассказал о своем состоянии

Телеведущий Юрий Николаев рассказал журналистам, что его перевели из реанимации в обычную палату. Он добавил, что о выписке пока речи не идет, пишет РИА Новости.

Накануне народный артист сообщил, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести.

«Лучше. [Меня] перевели из реанимации в палату», — отметил Николаев.

Ранее Ольга, племянница Юрия Николаева, опровергла информацию, что жена телеведущего попала в больницу. По ее словам, у Элеоноры Николаевой нет проблем со здоровьем.