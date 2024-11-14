Взяла корпоративы в РФ и «кинула» заказчиков: последние новости о Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева согласилась выступить на новогодних корпоративах в России, но «кинула» заказчиков.

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Как Пугачева «кинула» заказчиков корпоративов

По информации Telegram-канала Mash, представители Аллы Пугачевой договорились о двух выступлениях певицы в России на новогодних корпоративах за €200 тысяч.

«Крупные предложения на корпоративы в России прилетают до сих пор. И Алла Борисовна (точнее, ее представители) в них включается. Нам стало известно об условиях как минимум двух несостоявшихся выступлений. Ценник: рекордно низкие €200к, перелет бизнес-классом, охрана, авто Rolls-Royce или Maybach. И в обоих случаях руки пожали», — говорится в сообщении канала.

Однако при планировании выступлений Пугачева столкнулась с проблемой отсутствия музыкантов. По данным Mash, они отказались играть на корпоративах Примадонны «из-за ее неоднозначного имиджа». По информации канала, певица также опасается резкой реакции в обществе на свое возвращение в Россию ради корпоративов.

«Алла Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами из-за опасений слива видосиков с мероприятий и шумихи в СМИ. <...> Самоотмена Примадонны связана с нежеланием попасть в скандал. Алла боится, что видео с выступления сольют и расфорсят примерно везде. Со словами: вот, мол, обеднела и снова заплясала. Вдобавок ее сыгранный и надежный коллектив разъехался, а с другими не можется, не хочется, небезопасно», — пишет Mash.

Уточняется, что от одного из корпоративов Алла Пугачева отказалась сама, второй сорвался из-за заказчика, который «побоялся за имидж».

«Из-за этого Алла вынужденно отказалась от новогодних корпоративов в России — как за привычный прайс, указанный выше, так и за увеличенный в два-три раза», — добавили авторы канала.

При этом Примадонна готова спеть для уехавших из России коллег, причем на бесплатной основе, заметил Mash. По его данным, Пугачева готова выходить на сцену в кругу друзей, но на своих условиях — «под настроение и на пару песен».

Почему Пугачеву не признали иноагентом

Депутат Госдумы Виталий Милонов, отвечая на вопрос о том, почему Аллу Пугачеву не признали иноагентом, отметил, что артистка была аккуратна в своих высказываниях.

«Пугачева более аккуратная. Пугачева, она уже в возрасте. Видно, что человек полностью растерявшийся, себя утративший. У нее трагедия на лице читается», — заявил депутат в интервью NEWS.ru.

Парламентарий призвал пожалеть ее и разделять слова Пугачевой после начала СВО с ее прежним музыкальным творчеством. Он заметил, что не имеет ничего против ее песен, и рассказал, что симпатизирует композиции «Арлекино». По словам Милонова, именно этот трек он слушал в машине, когда ездил из Попасной в Бахмут.