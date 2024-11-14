Уехавшая из России Лазарева* назвала себя бездомной

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже достаточно давно не проживает в России. Звезда комедийного сериала «33 квадратных метра» уехала из родной страны после событий, которые произошли в феврале 2022 года.

© Соцсети

В настоящее время 58-летняя знаменитость обосновалась в Испании. Однако там Татьяна не чувствует себя как дома. Об этом она рассказала в студии YouTube-канала «Власть vs Влащенко».

«Я как-то, знаете, вообще ничего своим домом не чувствую. У меня его нет. Я с этим смирилась», — призналась Лазарева*.

Артистка подчеркнула, что еще до всех событий домом для нее являлись квартира и дача в Москве. Однако о тех временах Татьяне пришлось забыть.

Ранее WomanHit писал, что телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Адвокат Леонид Соловьев, отвечая на вопрос о том, признает ли его клиентка свою вину, сказал кратко: «Нет, вину не признает».