Родственница ответила на слухи о попавшей в больницу жене Николаева

Племянница Юрия Николаева Ольга опровергла информацию, что жена телеведущего попала в больницу: по словам Ольги, у Элеоноры Николаевой нет проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ранее 75-летний Николаев был госпитализирован с воспалением легких. Новости о плохом самочувствии его супруги появились 14 ноября. Утверждалось, что 72-летняя женщина попала в больницу.

«Я не понимаю, откуда вообще это льется! Это просто какие-то абсолютные домыслы», - заявила племянница телеведущего.

Она рассказала, что Юрий и Элеонора Николаевы находятся в двухместной палате в отделении интенсивной терапии. Ольга объяснила, что пара неразлучна, супруга поддерживает Николаева во время болезни.

«Ляля вообще себя чувствует абсолютно нормально, я просто попросила, чтобы, пока она в больнице рядом с мужем, ее тоже заодно обследовали», - заключила Ольга.

Она уточнила, что уже 14 ноября Николаева переведут в обычное отделение. Также племянница подчеркнула, что у телеведущего не диагностировали коронавирус.