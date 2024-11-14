Отец Урганта отреагировал на предложение его сыну съездить в зону СВО

Телеведущий Иван Ургант не поедет в зону проведения спецоперации, а предложение об этом «звучит как какой-то бред». Об этом заявил «Абзацу» актер и журналист Андрей Ургант.

Таким образом он прокомментировал высказанный в интервью NEWS.ru призыв дрессировщика Эдгарда Запашного к Ивану Урганту перед возвращением на телевидение съездить в зону спецоперации, сделать репортаж с «Аллеи ангелов», взять интервью у мэра Горловки и подарить 100 инвалидных колясок местной больнице.

«Я впервые слышу о подобном предложении. Это просто смешно. Запашный предлагал Ване [поехать в Донбасс]? Такого просто не может быть. Это звучит как какой-то бред», – прокомментировал Андрей Ургант.

При этом сам телеведущий пока никак не отреагировал на предложение знаменитого дрессировщика.

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После начала спецоперации на Украине в 2022 году Россию покинули как популярные исполнители, так и актеры, музыканты, писатели и юмористы. Уехал из России и Иван Ургант. Его шоу перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Руководство «Первого канала» не стало комментировать, почему популярную программу убрали из эфирной сетки. А сам Ургант заявлял, что еще обязательно вернется на «Первый канал».