Кортни Лав выставит на благотворительный аукцион рукописный текст песни Violet

Американская рок-певица Кортни Лав пожертвует рукопись с лирикой к треку Violet ее группы Hole для благотворительного аукциона. Композиция, написанная в 1991-м, вошла в альбом коллектива Live Through This (1994).

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Документ пойдет на аукцион по сбору средств заповедникам дикой природы Ellis Park, уточняет NME. Он продлится до 15 декабря. Вырученные средства пойдут на благотворительность по спасению животных на Суматре. Организация была основана музыкантами Ником Кейвом и Уорреном Эллисом.

Долгое время считалось, что Violet посвящена фронтмену группы The Smashing Pumpkins Билли Коргану, с которым Лав состояла в отношениях в 1990-м. Однако артистка заявила, что песня «не только о нем». Она добавила, что вдохновлялась поэтом Александром Поупом и писательницей Эмили Бронте. Кроме того, в треке упоминается «новый номер Дэнни», что, возможно, отсылает к менеджеру коллектива Nirvana Дэнни Голдбергу. С его лидером Куртом Кобейном Кортни состояла в браке.

Ранее Лав назвала поп-звезду Тейлор Свифт «незначительной и неинтересной артисткой».