Комикесса Складчикова рассказала о неоднократных изменах

Комикесса Виктория Складчикова призналась, что пережила измену
Комикесса Виктория Складчикова призналась в шоу «Сессия», что бывший возлюбленный неоднократно ей изменял.
По словам Складчиковой, их отношения с экс-партнером изначально были неправильно выстроены. Артистка узнала об изменах в поезде, во время тура. Комикесса уточнила, что была рада этому. Она объяснила, что долгое время не могла закончить отношения.
«Точка бы ставилась намного дольше», — отметила юмористка.
Складчикова добавила, что никогда не выбирала партнеров по образу и подобию отца.
«Даже если видела форму ногтей, как у отца — сразу нет», — заявила артистка.
Складчикова рассказала, что ее родители развелись, когда она была маленькой. В детстве артистка переживала по этому поводу и думала, что ей не хватает отца. Однако сейчас она рада, что все так сложилось.
«Потому что если бы не было этого равнодушия его ко мне, то у меня многое бы вообще не получилось. Потому что все, что я делала в жизни — это, по сути, доказать моему отцу изначально, что «смотрите», — объяснила знаменитость.