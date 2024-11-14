Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова намекнула на воссоединение с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) знаменитость опубликовала снимок с букетом роз.

Артистка и баскетболист встретились на баскетбольной площадке.

«Никто не мог представить, и даже я, что судьба сведет нас так и снова. Иногда мне кажется, что это бесконечный сериал», — подписала она один из постов.

В октябре стало известно, что Седокова подала на развод с третьим мужем, однако суд не принял заявление.

В соцсетях исполнительница на фоне новостей о разводе призвала оставить ее в покое, а позже призналась, что тяжело переживает расставание с баскетболистом.