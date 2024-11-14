Костенко пожаловалась на ФНС и приставов

Блогерша и модель Анастасия Костенко пожаловалась в Telegram-канале, что ФНС игнорирует важные документы и «нагло ворует» деньги без предупреждения.

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Речь идет о договоре на машину, проданную Костенко два года назад. По словам блогерши, автомобиль был куплен и продан за конкретные суммы, но на нее «вешают иные», ссылаясь на сведения ГИБДД. Из-за этого с модели требуют налог не 25 тысяч рублей, а 1,5 млн рублей.

Костенко рассказала, что из-за разбирательств с налоговой была вынуждена понести убытки и приостановить работу своего ИП. По словам модели, это значительно усложнило ее рекламную деятельность. Блогерша также возмутилась тому, что приставы «свистнули деньги» со сберегательного счета ее детей.