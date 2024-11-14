Стали известны результаты войны за наследство Градского

Жена и дети певца Александра Градского получили в наследство 22 объекта недвижимости. Результаты войны за имущество артиста стали известны из судебных постановлений, с которыми ознакомился ТАСС.

Исковые требования последней жены исполнителя, Марины Коташенко, суд удовлетворил лишь частично. Ей и двум ее сыновьям достались по 1/3 доли в четырех нежилых помещениях площадью от 15 до 400 квадратных метров, в доме площадью 1172 «квадрата» и четырех земельных участках площадью от 300 до 2600 «квадратов».

Старшие дети Градского, Даниил и Мария, получили по 1/2 доли в доме площадью 1500 «квадратов», доме площадью 115 «квадратов», в нежилом помещении и по 0,28 доли в жилом доме, который сейчас принадлежит Коташенко. Помимо этого, они унаследовали шесть земельных участков площадью от 12 до 1200 квадратных метров.

Дети Александра Градского обвиняют его вдову в корысти

Адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы старших детей Градского, Москве музей творчества Градского. Они боятся, что недвижимость может быть продана с молотка.

Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года. Артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция. После его кончины начались споры родственников за его имущество.