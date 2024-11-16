Телеведущий Дмитрий Дибров улетел с семьей из России в день своего 65-летия

«Приезд Порывай вызывает у меня рвотный рефлекс. По дочери, по внуку она соскучилась, ну а совесть где?» – возмутилась Поплавская. Актриса отметила, что Порывай уже давно поселилась с супругом в Америке и определилась со своей гражданской позицией. По мнению Поплавской, маме Наташи Королевой не следует приезжать в Россию. Напомним, Порывай пропустила свадьбу своего внука Архипа по состоянию здоровья. По информации некоторых источников, у нее не сложились отношения с зятем, поэтому ее пребывание в России носит кратковременный характер. Ранее Поплавская прокомментировала заявление коллеги Чулпан Хаматовой. Повестка с предателями уже отработана, отметила Поплавская. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский