Марат Башаров ответил на сообщения, что дочь сбежала из-за его пьянства

Телеведущий и актер Марат Башаров опроверг в беседе с Super, что его дочь Амели сбежала из-за якобы его пьянства.

Башаров назвал эту информацию «фейком» и «желтухой». Он уверил, что дочь никуда не бежала. Сейчас артист вернулся с Амели с гастролей.

11 ноября Life сообщил со ссылкой на якобы соцсети Амели, что девушка сбежала от телеведущего. Дочь артиста якобы заявляла, что ушла из дома «от бухого бати к другу в снегопад».

В июле Башаров признался, что его наказывали и продолжают наказывать из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей карьеры. Бывшие жены телеведущего Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова обвиняли его в избиении.

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой. Он преподнес девушке кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней.