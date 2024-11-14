Гуф отказался обжаловать запрет определенных действий

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) не собирается обжаловать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил адвокат исполнителя Сергей Жорин.

По словам защитника, Долматов сейчас находится на лечении в клинике «Свобода». После его выздоровления состоятся очные ставки и продолжатся активные следственные действия.

Напомним, что утром 23 октября Гуфа доставили в полицию в подмосковной Апрелевке после драки у бани, в которой он отдыхал со знакомыми. По одной из версий, музыкант отказался оплачивать счет, а когда его начали снимать — ударил мужчину и отобрал у него телефон. В результате на рэпера возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).

Сейчас музыкант проходит курс реабилитации, на который якобы попросился сам. По сообщениям СМИ, срок лечения составляет 28 дней, а потому в ближайшие недели Долматов может выйти из клиники.