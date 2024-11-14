Noize MC оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей рэп-исполнителя, известного под псевдонимом Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом), за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Алексеева Ивана Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.3. КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 350 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Минюст РФ 18 ноября 2022 года внес музыканта в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Noize MC с 2022 года проживает в Литве.