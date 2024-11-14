Том Морелло назвал главную ошибку Зала славы рок-н-ролла

То, что этого до сих пор не произошло, экс-гитарист Rage Against the Machine назвал «главной оплошностью» организации.

В подкасте The Eddie Trunk Podcast артист окрестил коллектив «золотым стандартом среди метал-групп». По словам Тома, ему известно, что лидеру Iron Maiden Брюсу Дикинсону не нужна премия. Однако Морелло заботится об этом «как фанат».

Rage Against the Machine, в свою очередь, вошли в Зал славы рок-н-ролла в прошлому году. В январе команда распалась в третий раз.

Ранее стало известно, что Эминем и Джанет Джексон номинированы на включение в Зал славы авторов песен.