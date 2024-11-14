Киркоров рассказал об обиде на Ивлееву из-за «голой вечеринки»

Певец Филипп Киркоров упрекнул популярную российскую блогершу Анастасию Ивлееву за то, что она не извинилась перед ним за негативные последствия, с которыми он столкнулся после голой вечеринки. Об этом артист заявил в Майами.

«Мне она даже не написала, не извинилась, хотя я в той самой истории вообще мимо проходил. Просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе!» — заявил исполнитель.

Киркоров отметил, что «никто так не огреб за всю эту историю», как он.

«Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, вот этого человека странного с носком в глаза не видел. Когда зашел, сразу увидел — Содом и Гоморра, но подумал: "Я же Насте обещал". Поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел! Я зашел туда всего на пять минут», — добавил он.

После выхода подкаста в эфир Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с серьгами-крысами и предложила их Киркорову. «А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?» — иронично поинтересовалась она в посте.

Киркоров пожаловался Пескову на «голую вечеринку» Ивлеевой

Ранее советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что ее жизнь разделилась на до и после из-за «отмены», связанной с ее участием в «голой вечеринке».