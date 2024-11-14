В сеть слили полное интервью и фото Киркорова на «голой вечеринке»

Слили полное интервью и фото Филиппа Киркорова на «голой вечеринке»
Он тщательно скрывал свое присутствие, но не вышло!
Наш обожаемый Филипп Бедросович всегда был душой всех светских вечеринок. Ни одного события не обходилось без его перьев и нарядов с килограммами страз, а если такое и бывало, то на такие тусовки селебрити не стремились. Нет короля – нет веселья! Задал жару вокалист и на той самой вечеринке Ивлеевой, правда, чуть позже сильно пожалел, пытаясь оправдаться в “виноватой” водолазке за то, что вошел не в ту дверь.
Однако, как выяснилось, мужчина с большим удовольствием беседовал с прессой в знаменательный день. Его даже запечатлели на камеру. Показывал свой пестрящий образ и, как замечают другие гости события, чувствовал себя весьма комфортно среди друзей. Убежать со всех ног не собирался. Так о чем же рассказывал мужчина? Он намекнул на то, что хочет сделать общий проект со своей подружкой Настей, но что именно они хотели реализовать, увы, не сказал.
“Это секрет! Захочет – сама расскажет”, — лукаво заявил король эстрады.
По всей видимости, после случившегося сотрудничать с хозяйкой вечеринки звезда не захотела. Уж слишком это рискованно. Конечно же, окружающие просто не могли не обратить внимание на даму, сопровождающую знаменитость.
“Так вы вместе?” — спросил один из представителей прессы о блондинке. “Что за бестактный вопрос? А с кем? Ну не с вами же”, — растерялся, но успел дерзко ответить главный гость вечеринки. “Это вы бестактные, некорректные, невоспитанные, чтобы задавать неумные бездарные вопросы”, — разошелся он.
Потом, правда, СМИ удалось растопить сердце горячего певца и он раскрыл небольшую тайну: наряд для вечера ему подбирала именно спутница. Не стоит и отрицать, что блистал артист пестрее всех. Но самое приятное – это то, что образы покупать звезде не приходится. “Я того уровня суперстар, что мне приходят и дарят”, — похвастался герой интервью, не забыв произнести “суперстар” с характерной английской “R”. Да уж, знал бы артист в тот вечер, как аукнется ему эта “голая вечеринка”! А ведь из-за этого его персонажа даже вырезали из фильма “Иван Васильевич меняет все!”.