В сеть слили полное интервью и фото Киркорова на «голой вечеринке»

Он тщательно скрывал свое присутствие, но не вышло!

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Наш обожаемый Филипп Бедросович всегда был душой всех светских вечеринок. Ни одного события не обходилось без его перьев и нарядов с килограммами страз, а если такое и бывало, то на такие тусовки селебрити не стремились. Нет короля – нет веселья! Задал жару вокалист и на той самой вечеринке Ивлеевой, правда, чуть позже сильно пожалел, пытаясь оправдаться в “виноватой” водолазке за то, что вошел не в ту дверь.

Однако, как выяснилось, мужчина с большим удовольствием беседовал с прессой в знаменательный день. Его даже запечатлели на камеру. Показывал свой пестрящий образ и, как замечают другие гости события, чувствовал себя весьма комфортно среди друзей. Убежать со всех ног не собирался. Так о чем же рассказывал мужчина? Он намекнул на то, что хочет сделать общий проект со своей подружкой Настей, но что именно они хотели реализовать, увы, не сказал.

“Это секрет! Захочет – сама расскажет”, — лукаво заявил король эстрады.

По всей видимости, после случившегося сотрудничать с хозяйкой вечеринки звезда не захотела. Уж слишком это рискованно. Конечно же, окружающие просто не могли не обратить внимание на даму, сопровождающую знаменитость.

“Так вы вместе?” — спросил один из представителей прессы о блондинке. “Что за бестактный вопрос? А с кем? Ну не с вами же”, — растерялся, но успел дерзко ответить главный гость вечеринки. “Это вы бестактные, некорректные, невоспитанные, чтобы задавать неумные бездарные вопросы”, — разошелся он.

Потом, правда, СМИ удалось растопить сердце горячего певца и он раскрыл небольшую тайну: наряд для вечера ему подбирала именно спутница. Не стоит и отрицать, что блистал артист пестрее всех. Но самое приятное – это то, что образы покупать звезде не приходится. “Я того уровня суперстар, что мне приходят и дарят”, — похвастался герой интервью, не забыв произнести “суперстар” с характерной английской “R”. Да уж, знал бы артист в тот вечер, как аукнется ему эта “голая вечеринка”! А ведь из-за этого его персонажа даже вырезали из фильма “Иван Васильевич меняет все!”.