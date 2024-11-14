У Пугачевой сорвались два концерта в России

У певицы Аллы Пугачевы сорвались два крупных корпоратива из-за опасений попадания видео с выступления в соцсети и внимания со стороны СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Крупные предложения на корпоративы приходят певице до сих пор, и представители Пугачевой на них откликаются. По информации канала, условия как минимум двух несостоявшихся выступлений были следующими: гонорар в 200 тысяч евро (более 21 млн рублей), перелет бизнес-классом, охрана, авто Rolls-Royce или Maybach. В обоих случаях договоренности были достигнуты, но от одной частной вечеринки впоследствии отказалась сама Примадонна, а от другой — заказчик.

Внешность Пугачевой шокировала поклонников

Исполнительница опасается, что кадры с мероприятия завирусятся, а про нее начнут говорить, что она «обеднела и снова заплясала». Из-за схожих имиджевых потерь отказался и заказчик. Кроме того, сыгранный коллектив Пугачевой разъехался, а с другими музыкантами она выступать не хочет.

Отмечается, что сейчас Пугачева вынуждена отказываться от новогодних корпоративов в РФ, в том числе и за увеличенный в 2-3 раза гонорар. При этом иногда она выступает бесплатно — на днях рождения уехавших друзей или по особому приглашению.