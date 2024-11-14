Artik окончательно ушел из группы Artik&Asti

Певец Артем Умрихин (Artik) окончательно отказался от выступлений в составе дуэта Artik & Asti, даже за пределами России. Об этом со ссылкой на ответ на коммерческое предложение пишет Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что Artik вместе с женой и детьми переехал в Дубай и отдал ребенка в детский сад в ОАЭ. По информации Super.ru, Артем Умрихин «устал от столичной непогоды и отправился на зимовку» в более теплую страну. При этом солистка Artik & Asti Севиль Валиева находится в России и продолжает тут концертную деятельность. Вместе дуэт выступал только на частных мероприятиях или за границей.

Однако сейчас 38-летний гражданин Украины Артем Умрихин (Artik) окончательно отказался от выступлений. При этом он продолжает зарабатывать в России миллионы, так как его подопечная певица Севиль активно гастролирует и берет корпоративы, а в ее райдере особо оговорено, что на всех рекламных макетах, помимо основной информации, обязательно должны быть указаны следующие данные: Artik&Asti, логотип SELF MADE MUSIС.

«Только вот официально у Artika и Севиль все очень скромно (…) Индивидуальный предприниматель Севиль за 2024 год зарегистрировала доход всего около 13 млн рублей и получила 1,5 млн налогов. Хотя лишь за 45 минут выступления на мероприятии певица берет 6 млн», - отмечает канал.

Сам Умрихин сохранил в России два юрлица и его лейбл SELF MADE MUSIС за 2023-й заработал четыре миллиона рублей. Также у артиста есть лейблы, нацеленные на работу в США и Китае, но они «пока не могут похвастаться особыми успехами», утверждает издание.