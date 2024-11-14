Внешность Пугачевой шокировала поклонников

«Старенькая, но подтянутая», — именно так описывает поклонница Пугачёву. Девушка с супругом отдыхает в южном городе Кипра. По счастливой случайности они оказались в кафе на пляже, около которого в это время прогуливалась Примадонна. Пара прошлась вдоль моря вместе с легендой советской эстрады, а чуть позже рассказала свои эмоции на странице социальной сети.

© Popcake.tv

© Соцсети

Начинающая блогер поведала, что встретила гуляющую звезду уже после заката. Ей удалось тайком сфотографировать вокалистку. Алла Борисовна в коротких шортах, белых кроссовках и черном лонгсливе не спеша шла по побережью. Ноги певицы, к слову сказать, выглядят довольно стройными. А вот густой копны волос уже практически ничего не осталось.

Алла Пугачева высмеяла россиян

Девушка рассказала, что не постеснялась подойти с супругом к Примадонне. Они вместе прошлись по пляжу Лимассола. В процессе беседы артистка рассказала им основные достопримечательности города, которые стоит посетить. Для поклонницы и её мужа эта встреча стала настоящим шоком со смесью удивления, радости и восторга.

«Она такая крутая. Я говорю, наверное, мы не будем с вами фотографироваться. Она говорит: “Нет, давайте я вас сфотографирую”, — и берёт так пальцами просто делает (имитирует щелчок затвора руками – прим. автора) Блин, легенда, но очень старенькая, очень. Но вся подтянутая, но старенькая…класс!», — рассказывает девушка в своём блоге.

Ранее Пугачёва уже вызывала волну обсуждения публики. В июле этого года на фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле она вышла перед толпой зрителей в коротких шортах, майке с глубоким декольте и высоких каблуках. Присутствующие тут же достали телефоны, чтобы запечатлеть этот интересный образ советской звезды.