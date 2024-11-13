Ивлеева сравнила Киркорова с крысой из-за его слов о «голой» вечеринке

История с «голой» вечеринкой блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой вновь активно обсуждается в Сети. Накануне о скандально известном мероприятии высказался один из его участников — эстрадный певец и актер Филипп Киркоров.

© WomanHit.ru

В рамках своего подкаста народный артист РФ заявил, что заглянул в тот злополучный бар всего на пять минут. Исполнитель был неприятно удивлен происходящим. Филипп передал цветы Анастасии и покинул вечеринку. Однако общественность все равно его «отменила». Певец считает, что больше никто так «не огреб», как он. Извинений от Ивлеевой Киркоров так и не дождался.

Однако звезда «Орла и решки», кажется, и не собирается просить прощения. На странице личного Telegram-блога 33-летняя Анастасия иронично отреагировала на слова Филиппа. Блогер намекнула, что считает его крысой. Ивлеева опубликовала фото из онлайн-магазина, в котором продаются серьги с изображением нескольких грызунов.