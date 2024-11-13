Актриса из сериала «Сплетница» без вести пропала в Лос-Анджелесе

Американская актриса Шанель Бэнкс получила известность благодаря съемкам в популярном сериале «Сплетница». К этой картине артистка присоединилась в третьем сезоне. Она исполнила роль Сойер Беннетт. До недавнего времени 36-летняя знаменитость проживала в пригороде Лос-Анджелеса. Однако пару недель назад Шанель пропала при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщают журналисты издания Daily Mail.

По размещенным в СМИ данным, в последний раз актриса выходила на связь 30 октября. Шанель отправила сообщение своей двоюродной сестре Даниэль, которая сейчас активно сотрудничает с полицией и собирает средства на организацию поисков. Муж телезвезды от этого дела, мягко сказать, отстранился. Избранник Бэнкс заявил, что она «не хочет, чтобы ее нашли».

Сестра актрисы вместе с ее мамой смогли получить доступ к квартире Шанель. По словам близких, все ее вещи остались дома. Отсутствовал только телефон и ноутбук. Муж Бэнкс при этом странно себя вел.