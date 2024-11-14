Ивлеева предложила Киркорову серьги-крысы на фоне скандала из-за «голой вечеринки»

Популярная ведущая Настя Ивлеева предложила певцу Филиппу Киркорову необычный аксессуар на фоне скандала из-за голой вечеринки. Пост появился в ее Telegram-канале.

Знаменитость показала подписчикам пластиковые серьги, выполненные в виде крыс. Такое украшение можно приобрести на маркетплейсах за 2350 рублей.

«А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?» — иронично поинтересовалась блогерша в описании к публикации.

Таким образом Ивлеева отреагировала на возмущения Киркорова по поводу того, что она не принесла ему извинения за негативные последствия, с которыми он столкнулся после голой вечеринки.

«Я в той истории просто мимо проходил, даже не был внутри. Хотя бы извиниться можно было? Так, как я огреб за всю эту историю, никто не огреб. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, человека с носком в глаза не видел. Я когда зашел — увидел содом, но подумал: "Я Насте обещал". Поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел», — заявил артист в интервью Олегу Майами.

Ранее Анастасия Ивлеева рассказала о том, как ей помогло творчество эстрадной певицы Аллы Пугачевой в период «отмены» после организации «голой вечеринки».