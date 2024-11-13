$97.960104.25-0.60
Войти в почту

Домогаров, Тодоренко, Винокур: кто из звезд выжил в катастрофе

Телеведущая Регина Тодоренко считает, что родилась в рубашке. В начале своей карьеры она могла погибнуть, но чудом спаслась.

Домогаров, Тодоренко, Винокур: кто из звезд выжил в катастрофе
© News.ru

Кто еще из звезд сумел «обмануть» смерть и выжил в катастрофах?

Тодоренко чуть не погибла в «проклятом» вулкане

Регина Тодоренко во время съемок программы «Орел и решка» оказалась возле извергающегося вулкана Синабунг на острове Суматра. Вначале, по словам ведущей, вулкан не подавал никаких признаков жизни, а съемочная группа подошла слишком близко к кратеру. Пробираться пришлось через густые заросли по бездорожью. Через некоторое время из него вырвался столб огня и дыма, и журналисты чудом успели спастись.

«Когда мы отошли недалеко от вулкана, он начал извергаться! Из вулкана вырывался столб пепла, дыма, газа, летели какие-то ошметки! Местные жители кричали нам, что нужно срочно уходить, что это место проклято», — сказала блогер в интервью Пятому каналу.

Позже Регине рассказали, что здесь не так давно от отравления газом уже погибло 17 человек и ходить в эти места не рекомендуется.

Кудри лишилась в аварии пальцев

Российская хип-хоп-певица Настя Кудри в 2018 году попала в страшное ДТП в Ницце, чудом оставшись в живых. Артистка ехала по горному серпантину, когда навстречу ей неожиданно выехал другой автомобиль. Пытаясь избежать столкновения, девушка вывернула руль, а ее машина упала с дороги в 18-метровый обрыв.

Придя в себя, Настя увидела кровь на руке: у нее были оторваны фаланги двух пальцев. Несколько месяцев певица не рассказывала о катастрофе, надеясь, что врачи сумеют восстановить травмы. Однако этого не случилось.

«Вылезая из разбитого авто, я увидела, что правая рука в крови. Боли вообще не чувствовала. Был шок. Потом неотложка, уколы, бинты, вскоре появилась адская боль... Не могла поверить, что это происходит со мной», — написала Кудри в соцсетях.

Позже певица призналась, что много лет ее преследуют фантомные боли. Она также отметила, что научилась принимать себя такой, как есть, и поверила в то, что ее спасли высшие силы. Кудри также написала песню о своем чудесном спасении.

«Такое реально может произойти с каждым. И ни статус, ни деньги — ничто не выручит. Меня спас кто-то свыше», — пояснила Настя.

Винокур дважды избежал смерти

В 1992 году актер Владимир Винокур попал в страшную автоаварию в Германии, после которой ему даже хотели ампутировать ногу. Об этом артист рассказал в программе «Судьба человека». Машина, в которой находились Винокур с двумя друзьями, разогналась на обледеневшей январской трассе и вылетела в кювет. Друзья юмориста погибли, а самому ему сильно поранило ноги.

«Мой друг, начальник Дома офицеров и сопровождающий от министерства вместе с водителем, который разогнался на трассе, 26 января... Была замерзшая, стеклянная дорога, машина потеряла управление... Дубы, деревья везде, я сидел сзади. Меня разорвало, как цыпленка табака», — поделился воспоминаниями юморист.

На помощь другу пришел Иосиф Кобзон, который договорился о переводе Винокура из немецкого в московский военный госпиталь, где его спасли от инвалидности. Несколько дней юморист провел в реанимации, после чего учился заново ходить и передвигался в инвалидном кресле.

Это ДТП было не единственным случаем чудесного спасения Винокура. В 1986 году комик вместе со Львом Лещенко должен был плыть на пассажирском пароходе «Адмирал Нахимов». Однако накануне поездки Владимиру Натановичу позвонила певица Алла Пугачева и неожиданно сказала: у нее есть предчувствие, что артистам не нужно садиться на судно. Через несколько дней пароход потерпел крушение в Черном море, во время которого погибло более 400 человек.

У Домогарова перед аварией появился нимб

Актер Александр Домогаров всегда любил экстрим и автогонки. В 2003 году из-за этого пристрастия он едва не лишился жизни. Во время участия в гонках под названием «Пушечное ядро» на трассе МоскваПолтава — Ялта Домогаров не вписался в опасный поворот и вылетел с трассы. Машина протаранила барьер и разбилась вдребезги, а сам Александр практически не пострадал.

Позже ему показали снимок, сделанный перед началом соревнований. На нем вокруг головы Домогарова виднеется сиреневое свечение, похожее на обруч или венок. С тех пор актер отмечает второй день рождения 23 августа.

«Всегда смущала эта фотография. Фото было сделано за четыре-пять часов до аварии. Этот сиренево-светящийся „обруч“ на голове. Фото прислали парни через два дня после случившегося», — написал в своем блоге Домогаров.

Дарья Мороз чудом выжила в аварии на снегоходе

Катастрофа с участием актрисы Дарьи Мороз произошла в феврале 2000 года. 16-летняя девушка каталась с мамой Мариной Левтовой и ее другом Михаилом Рудяком на снегоходе в Подмосковье. В какой-то момент они провались в овраг и перевернулись, а Левтова сильно ударилась о дерево. Дарью экстренно доставили в больницу с переломами, а ее 40-летняя мама погибла. Рудяк полгода пролежал в коме, после чего восстановился, но в 2007 году снова впал в кому и умер от осложнений после травмы.

Спустя годы Мороз призналась, что первое время не осознавала потерю матери и почти не плакала. Она считает, что это была защитная реакция организма из-за шока.

«Осознание пришло через много лет. Я никак не оценивала свое состояние после, потому что тоже была в больнице, вся перебитая, переломанная. Я помню, что происходило. Но я не помню, как себя чувствовала. Наверное, это хорошо», — призналась актриса в интервью Лауре Джугелии.

Мерзликин после падения в реку пошел в церковь

Еще один известный актер Андрей Мерзликин избежал гибели во время падения на машине с моста. По его словам, после окончания театрального училища он столкнулся с депрессией из-за того, что долго не мог устроиться в кино. Чтобы справиться с болью, артист начал выпивать и мог сесть пьяным за руль. В один из дней он не справился с управлением и упал на машине в Москву-реку. Позже спасатели посоветовали будущей звезде сходить в храм.

«21 февраля я угодил в серьезную автомобильную аварию. Мы упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили. Спасатели вытащили нас канатами. Даже ругать не стали. Показали на Новодевичий монастырь и сказали, что нам сюда. Мы были первые, кто там выжил, на этом перекрестке. Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь», — признался Мерзликин в 2018 году в программе «Судьба человека».

Звезда «Обитаемого острова» выжил при падении из окна

Российский актер Василий Степанов, известный по главной роли в фильме режиссера Сергея Бондарчука «Обитаемый остров», чудом выжил после падения с пятого этажа из окна квартиры жилого дома в Москве. LIFE.ru сообщал, что медики диагностировали у Степанова переломы таза, правого плеча, пяточных костей и многочисленные ушибы. Как сообщало издание, у Василия были проблемы с алкоголем и психикой из-за того, что он оказался не востребован в кино. В 2020 году медики обнаружили у Степанова шизофрению.

Кто из звезд Голливуда спасся в катастрофе?

Несколько лет назад актер Леонардо Ди Каприо оказался в самолете, летящем в Россию, у которого загорелся двигатель. Посадить судно удалось лишь благодаря опытным пилотам, и Лео отделался легким испугом.

Актеру Харрисону Форду повезло меньше: в 2015 году неисправный самолет, которым он управлял, совершил экстренную посадку, в результате чего артист получил перелом спины, рваную рану головы и раздробил кости таза. Актер Морган Фримен в 2008 году уснул за рулем, в результате чего его автомобиль перевернулся в воздухе и, пролетев какое-то расстояние, остановился. Фримен серьезно не пострадал.

Шоу-бизнес
Лаура Джугелия
Регина Тодоренко
Владимир Большов
Раиса Рязанова
Владимир Винокур
Василий Степанов
Александр Домогаров
Харрисон Форд
Лев Лещенко
Дарья Мороз
Морган Фримен
Сергей Бондарчук
Андрей Мерзликин
Иосиф Кобзон
Алла Пугачева
Леонардо ДиКаприо
Московская Область
Москва
Суматра
Полтава
Голливуд
Ницца
Германия