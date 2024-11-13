Домогаров, Тодоренко, Винокур: кто из звезд выжил в катастрофе

Телеведущая Регина Тодоренко считает, что родилась в рубашке. В начале своей карьеры она могла погибнуть, но чудом спаслась.

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Кто еще из звезд сумел «обмануть» смерть и выжил в катастрофах?

Тодоренко чуть не погибла в «проклятом» вулкане

Регина Тодоренко во время съемок программы «Орел и решка» оказалась возле извергающегося вулкана Синабунг на острове Суматра. Вначале, по словам ведущей, вулкан не подавал никаких признаков жизни, а съемочная группа подошла слишком близко к кратеру. Пробираться пришлось через густые заросли по бездорожью. Через некоторое время из него вырвался столб огня и дыма, и журналисты чудом успели спастись.

«Когда мы отошли недалеко от вулкана, он начал извергаться! Из вулкана вырывался столб пепла, дыма, газа, летели какие-то ошметки! Местные жители кричали нам, что нужно срочно уходить, что это место проклято», — сказала блогер в интервью Пятому каналу.

Позже Регине рассказали, что здесь не так давно от отравления газом уже погибло 17 человек и ходить в эти места не рекомендуется.

Кудри лишилась в аварии пальцев

Российская хип-хоп-певица Настя Кудри в 2018 году попала в страшное ДТП в Ницце, чудом оставшись в живых. Артистка ехала по горному серпантину, когда навстречу ей неожиданно выехал другой автомобиль. Пытаясь избежать столкновения, девушка вывернула руль, а ее машина упала с дороги в 18-метровый обрыв.

Придя в себя, Настя увидела кровь на руке: у нее были оторваны фаланги двух пальцев. Несколько месяцев певица не рассказывала о катастрофе, надеясь, что врачи сумеют восстановить травмы. Однако этого не случилось.

«Вылезая из разбитого авто, я увидела, что правая рука в крови. Боли вообще не чувствовала. Был шок. Потом неотложка, уколы, бинты, вскоре появилась адская боль... Не могла поверить, что это происходит со мной», — написала Кудри в соцсетях.

Позже певица призналась, что много лет ее преследуют фантомные боли. Она также отметила, что научилась принимать себя такой, как есть, и поверила в то, что ее спасли высшие силы. Кудри также написала песню о своем чудесном спасении.

«Такое реально может произойти с каждым. И ни статус, ни деньги — ничто не выручит. Меня спас кто-то свыше», — пояснила Настя.

Винокур дважды избежал смерти

В 1992 году актер Владимир Винокур попал в страшную автоаварию в Германии, после которой ему даже хотели ампутировать ногу. Об этом артист рассказал в программе «Судьба человека». Машина, в которой находились Винокур с двумя друзьями, разогналась на обледеневшей январской трассе и вылетела в кювет. Друзья юмориста погибли, а самому ему сильно поранило ноги.

«Мой друг, начальник Дома офицеров и сопровождающий от министерства вместе с водителем, который разогнался на трассе, 26 января... Была замерзшая, стеклянная дорога, машина потеряла управление... Дубы, деревья везде, я сидел сзади. Меня разорвало, как цыпленка табака», — поделился воспоминаниями юморист.

На помощь другу пришел Иосиф Кобзон, который договорился о переводе Винокура из немецкого в московский военный госпиталь, где его спасли от инвалидности. Несколько дней юморист провел в реанимации, после чего учился заново ходить и передвигался в инвалидном кресле.

Это ДТП было не единственным случаем чудесного спасения Винокура. В 1986 году комик вместе со Львом Лещенко должен был плыть на пассажирском пароходе «Адмирал Нахимов». Однако накануне поездки Владимиру Натановичу позвонила певица Алла Пугачева и неожиданно сказала: у нее есть предчувствие, что артистам не нужно садиться на судно. Через несколько дней пароход потерпел крушение в Черном море, во время которого погибло более 400 человек.

У Домогарова перед аварией появился нимб

Актер Александр Домогаров всегда любил экстрим и автогонки. В 2003 году из-за этого пристрастия он едва не лишился жизни. Во время участия в гонках под названием «Пушечное ядро» на трассе Москва — Полтава — Ялта Домогаров не вписался в опасный поворот и вылетел с трассы. Машина протаранила барьер и разбилась вдребезги, а сам Александр практически не пострадал.

Позже ему показали снимок, сделанный перед началом соревнований. На нем вокруг головы Домогарова виднеется сиреневое свечение, похожее на обруч или венок. С тех пор актер отмечает второй день рождения 23 августа.

«Всегда смущала эта фотография. Фото было сделано за четыре-пять часов до аварии. Этот сиренево-светящийся „обруч“ на голове. Фото прислали парни через два дня после случившегося», — написал в своем блоге Домогаров.

Дарья Мороз чудом выжила в аварии на снегоходе

Катастрофа с участием актрисы Дарьи Мороз произошла в феврале 2000 года. 16-летняя девушка каталась с мамой Мариной Левтовой и ее другом Михаилом Рудяком на снегоходе в Подмосковье. В какой-то момент они провались в овраг и перевернулись, а Левтова сильно ударилась о дерево. Дарью экстренно доставили в больницу с переломами, а ее 40-летняя мама погибла. Рудяк полгода пролежал в коме, после чего восстановился, но в 2007 году снова впал в кому и умер от осложнений после травмы.

Спустя годы Мороз призналась, что первое время не осознавала потерю матери и почти не плакала. Она считает, что это была защитная реакция организма из-за шока.

«Осознание пришло через много лет. Я никак не оценивала свое состояние после, потому что тоже была в больнице, вся перебитая, переломанная. Я помню, что происходило. Но я не помню, как себя чувствовала. Наверное, это хорошо», — призналась актриса в интервью Лауре Джугелии.

Мерзликин после падения в реку пошел в церковь

Еще один известный актер Андрей Мерзликин избежал гибели во время падения на машине с моста. По его словам, после окончания театрального училища он столкнулся с депрессией из-за того, что долго не мог устроиться в кино. Чтобы справиться с болью, артист начал выпивать и мог сесть пьяным за руль. В один из дней он не справился с управлением и упал на машине в Москву-реку. Позже спасатели посоветовали будущей звезде сходить в храм.

«21 февраля я угодил в серьезную автомобильную аварию. Мы упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили. Спасатели вытащили нас канатами. Даже ругать не стали. Показали на Новодевичий монастырь и сказали, что нам сюда. Мы были первые, кто там выжил, на этом перекрестке. Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь», — признался Мерзликин в 2018 году в программе «Судьба человека».

Звезда «Обитаемого острова» выжил при падении из окна

Российский актер Василий Степанов, известный по главной роли в фильме режиссера Сергея Бондарчука «Обитаемый остров», чудом выжил после падения с пятого этажа из окна квартиры жилого дома в Москве. LIFE.ru сообщал, что медики диагностировали у Степанова переломы таза, правого плеча, пяточных костей и многочисленные ушибы. Как сообщало издание, у Василия были проблемы с алкоголем и психикой из-за того, что он оказался не востребован в кино. В 2020 году медики обнаружили у Степанова шизофрению.

Кто из звезд Голливуда спасся в катастрофе?

Несколько лет назад актер Леонардо Ди Каприо оказался в самолете, летящем в Россию, у которого загорелся двигатель. Посадить судно удалось лишь благодаря опытным пилотам, и Лео отделался легким испугом.

Актеру Харрисону Форду повезло меньше: в 2015 году неисправный самолет, которым он управлял, совершил экстренную посадку, в результате чего артист получил перелом спины, рваную рану головы и раздробил кости таза. Актер Морган Фримен в 2008 году уснул за рулем, в результате чего его автомобиль перевернулся в воздухе и, пролетев какое-то расстояние, остановился. Фримен серьезно не пострадал.