Певица Надежда Кадышева к Новому году подняла цены на корпоративы почти в пять раз – с 1,5 до 7 млн рублей.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Кадышева оказалась самой популярной певицей среди молодежи: билеты на ее выступления буквально скупают, артистку зовут на свадьбы. Певица не стала пропускать хайп и подняла стоимость корпоративов.

Летом сообщалось, что она брала за выступления скромные 1,5 млн рублей. Однако на фоне ажиотажа цена увеличилась.

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Райдер остался тот же. Кадышева готова приехать на выступление на поезде, а в гримерке не требует ни деликатесов, ни алкоголя – достаточно фруктов, баранок, молока и чая.

Ранее сообщалось, что встречать Кадышеву должен немногословный водитель. Она согласна жить в коттедже или на вилле, главное для артистки – тишина.