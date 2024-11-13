Отец Децла не пришел в суд по делу об убийстве Талькова

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий не явился на судебное заседание по уголовному делу об убийстве певца Игоря Талькова, отметив, что уже дал показания и не видит смысла приходить в суд. Его слова приводит Telegram-канал «Mash на Мойке».

Тальков был застрелен 6 октября 1991 года перед сольным выступлением во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По версии следователей, за кулисами вспыхнул конфликт между концертным директором певца Валерием Шляйфманом и неким Игорем Малаховым. Обвиняемый попытался выстрелить в Малахова, но попал в певца, который в результате скончался. Концертный директор скрылся в Израиле, а расследование уголовного дела возобновили лишь 3 года назад. В настоящее время в Санкт-Петербурге начался суд по этому делу.

Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила в своем Telegram-канале, что 64-летний музыкальный продюсер и отец рэпера Децла был уведомлен повесткой и СМС-сообщениями о вызове в суд, но не пришел на заседание.

«На всякий случай, я, еще раз, разъясняю, что в случае неявки, суд вправе оштрафовать глубокоуважаемых, занятых и известных, либо подвергнуть их приводу», - заявила она.

Сам Толмацкий отметил, что показания следствию он уже давал, и «все бросать» и приезжать в Санкт-Петербург ради участия в судебном заседании он не планирует.

«У меня нет возможности ехать в Санкт-Петербург, ни физической, ни экономической. Если кому-то надо было меня вызвать, купили бы билет, оплатили бы гостиницу, я бы приехал. (…) Я вообще не знаю, зачем это происходит. Идиотизм. Прошло столько лет», - заявил он.

При этом продюсер заверил, что готов дать показания по видеосвязи.