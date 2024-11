Рукописные тексты песен Джона Лайдона из Sex Pistols выставлены на аукцион

Рукопись с лирикой треков Sex Pistols из их единственного альбома Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977) уйдет с молотка на аукционе RR Auctions. Ожидается, что стоимость ее составит 80 тысяч долларов.

© Звук

Тексты композиций Holidays In The Sun и Submission были написаны фронтменом группы Джоном Лайдоном на одном листе бумаги, уточняет Billboard. Рукопись в отличном состоянии, не считая некоторых потертостей и сгибов.

Подлинность реликвии подтверждает письмо музыкального журналиста Джона Сэвиджа. Документ был приобретен им для книги England’s Dreaming (1991), рассказывающей историю панк-рока и его влияния на социальную и политическую жизнь Британии в период 1975–1979 годов.

В августе Sex Pistols c Фрэнком Тернером в роли вокалиста дали три концерта, где исполнили свою дебютную пластинку целиком.